Рим, 24 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 24 июня опроверг предположения о том, что он разочарован итогами саммита ЕС, на котором не были утверждены «энергетические» предложения Италии.

European Parliament Марио Драги

«Не всегда всё происходит так быстро, как хочется. Но движение вперед есть», — сказал он.

Основным предложением Драги было установление предельной закупочной цены на импортируемый газ. Также он выдвигал ряд предложений об общей системе хранения и распределения газа.