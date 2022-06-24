Бухарест, 24 июня 2022, 20:57 — REGNUM В Бухаресте в возрасте 67 лет скончался культовый румынский музыкант, участник популярной группы Compact Лелуц Василеску. Об этом 24 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. О дате и месте похорон Василеску не сообщается.
Группа Compact активно гастролировала в десятках стран мира с 1981 года. В СССР были популярны ее хиты в исполнении Василеску «Девушка мечты», «Я выбрал тебя» и «Песня для друзей».
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