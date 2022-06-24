Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Американский актёр Джейвон Уолтон ответил на вопрос, о какой роли он мечтает. Интервью с 15-летним артистом доступно на сайте Popbuzz.

Цитата из видеоинтервью Джейвон Уолтон

По словам Уолтона, он хотел бы присоединиться к киновселенной Marvel. «Возможно, сыграть в будущем Железного человека или кого-то в этом роде было бы действительно круто», — считает актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джейвон Уолтон известен благодаря ролям в нескольких популярных сериалах. Актёр сыграл персонажа по имени Окурок в шоу «Эйфория», а также подростка Стэнли в третьем сезоне «Академии Амбрелла».