Скопье, 24 июня 2022, 20:59 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 24 июня выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что в МИД только 23 июня впервые ознакомились с позицией Болгарии по французскому предложению о снятии вето на начало переговоров о вступлении в ЕС, однако не получили окончательной версии предложения, которую одобрил болгарский парламент 24 июня.

Буяр Османи
Буяр Османи
Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что судьбу предложения определят три вопроса — статус македонского языка, вопросы истории и порядок внесения изменений в Конституцию Северной Македонии и начала переговоров о вступлении.

Османи подчеркнул, что процесс внесения поправок в Конституцию начнется только после запуска переговоров о вступлении.

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