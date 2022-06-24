Скопье, , 20:59 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 24 июня выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что в МИД только 23 июня впервые ознакомились с позицией Болгарии по французскому предложению о снятии вето на начало переговоров о вступлении в ЕС, однако не получили окончательной версии предложения, которую одобрил болгарский парламент 24 июня.

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что судьбу предложения определят три вопроса — статус македонского языка, вопросы истории и порядок внесения изменений в Конституцию Северной Македонии и начала переговоров о вступлении.

Османи подчеркнул, что процесс внесения поправок в Конституцию начнется только после запуска переговоров о вступлении.

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