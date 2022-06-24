Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Население России будет ежедневно чувствовать на себе тяжесть санкций Запада, введённых против РФ, заявил 24 июня журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, санкции уже оказали «драматическое» воздействие на Россию.

«Санкции уже имеют драматическое влияние на экономику России и рубль. Думаю, вы видите, что россияне не могут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен.

Он также заявил, что антироссийские санкции будут «жалить их всё сильнее и сильнее».

«Люди России будут чувствовать это в своей повседневной жизни», — заявил глава Госдепа.

При этом он указал, что не хочет причинять страданий народу России.

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