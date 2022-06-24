Вашингтон, 24 июня, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Население России будет ежедневно чувствовать на себе тяжесть санкций Запада, введённых против РФ, заявил 24 июня журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

По его словам, санкции уже оказали «драматическое» воздействие на Россию.

«Санкции уже имеют драматическое влияние на экономику России и рубль. Думаю, вы видите, что россияне не могут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен.

Он также заявил, что антироссийские санкции будут «жалить их всё сильнее и сильнее».

«Люди России будут чувствовать это в своей повседневной жизни», — заявил глава Госдепа.

При этом он указал, что не хочет причинять страданий народу России.