Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Выпускники школ Санкт-Петербурга рассказали, что не против увидеть рэпера Басту (Василия Вакуленко) в качестве нового ведущего городского праздника выпускников «Алые паруса». Корреспондент ИА REGNUM узнал об ожиданиях бывших школьников перед началом праздника.

Выпускники собираются на Дворцовой площади перед началом праздника Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Среди вариантов ведущего на замену Ивану Урганту выпускники называли Ольгу Бузову, популярную среди молодёжи исполнителя Дору и Пашу Техника (с иронией). Не отрицали и то, что ведущим может стать кто-то из блогеров, например, Даня Милохин.

А вот среди вариантов того, кто может стать третьим хедлайнером, чьё имя организаторы также держат в секрете, наблюдается разнообразие. Так, среди тех, кто может выступить перед зрителями — популярные исполнители среди молодёжи Клава Кока и Slava Marlow. Предлагали также рэп-исполнителей ЛСП, Славу КПСС, Kizaru и того же Басту.

Выпускники хотели бы услышать и «монстров» российской поп-музыки, Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе.

Во время проведения опроса корреспондент ИА REGNUM для себя отметил, что часть выпускников вовсе не знала, кто для них выступит сегодня. И интересовались этим у журналиста.

Напомним, что сегодня перед главными гостями праздника выступят Люся Чеботина, Хабиб, Ханна, Анатолий Цой, Коста Лакоста. А также хедлайнеры The Hatters и Полина Гагарина. Имя третьего хедлайнера держат в секрете.

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