Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Выпускники школ Санкт-Петербурга рассказали, что не против увидеть рэпера Басту (Василия Вакуленко) в качестве нового ведущего городского праздника выпускников «Алые паруса». Корреспондент ИА REGNUM узнал об ожиданиях бывших школьников перед началом праздника.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Выпускники собираются на Дворцовой площади перед началом праздника

Среди вариантов ведущего на замену Ивану Урганту выпускники называли Ольгу Бузову, популярную среди молодёжи исполнителя Дору и Пашу Техника (с иронией). Не отрицали и то, что ведущим может стать кто-то из блогеров, например, Даня Милохин.

А вот среди вариантов того, кто может стать третьим хедлайнером, чьё имя организаторы также держат в секрете, наблюдается разнообразие. Так, среди тех, кто может выступить перед зрителями — популярные исполнители среди молодёжи Клава Кока и Slava Marlow. Предлагали также рэп-исполнителей ЛСП, Славу КПСС, Kizaru и того же Басту.

Выпускники хотели бы услышать и «монстров» российской поп-музыки, Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе.

Во время проведения опроса корреспондент ИА REGNUM для себя отметил, что часть выпускников вовсе не знала, кто для них выступит сегодня. И интересовались этим у журналиста.

Напомним, что сегодня перед главными гостями праздника выступят Люся Чеботина, Хабиб, Ханна, Анатолий Цой, Коста Лакоста. А также хедлайнеры The Hatters и Полина Гагарина. Имя третьего хедлайнера держат в секрете.