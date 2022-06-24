Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Американской актрисе Эмбер Хёрд придётся заплатить $8,35 млн компенсации бывшему мужу, актёру Джонни Деппу, если она решит подать апелляцию. Об этом 24 июня пишет TMZ.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

По решению суда, в случае подачи апелляционной жалобы на решение от 1 июня 2022 года, актриса должна будет внести залог, равный компенсации, а также дополнительные 6% от этой суммы. А именно — $621 тыс. долларов. Издание предполагает, что 6% — это штраф за просрочку платежа.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года суд присяжных признал Эмбер Хёрд виновной по делу о клевете на Джонни Деппа, а также обязал выплатить компенсацию в $10 млн бывшему мужу. В то же время, суд удовлетворил встречный иск Хёрд к экс-супругу о клевете, по которому Депп обязан будет выплатить $2 млн.