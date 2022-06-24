Скопье, 24 июня, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 723 образцов выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 88 случаев выздоровления. Об этом 24 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 360 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 498 пациентов выздоровели. За сутки не зарегистрировали летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 540. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.