Бургас, Болгария, 24 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. По меньшей мере десять тысяч литров бензина и дизельного топлива были обнаружены на подпольной нефтебазе в районе города Бургас на юго-востоке Болгарии. Об этом 24 июня сообщает софийская газета «Факты».

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По предварительным данным, часть емкостей с указанным товаром хранилась в земле, остальные цистерны размещались в прицепах грузовых автомобилей. Руководитель «предприятия» и трое его подчиненных задержаны.

Ведется следствие. Если вина владельцев подпольного бизнеса будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до трех лет.