Тирана, , 20:31 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1080 человек выявили 293 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 149 пациентов. Об этом сообщило вечером 24 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Строящаяся большая мечеть в Тиране Bjørn Christian Tørrissen

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 278 504 случая заражения коронавирусом, 273 620 человек излечился, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся девять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1387 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло вчетверо. При этом 1010 выявленных случаев приходятся на Тирану.

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