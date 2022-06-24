Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Известный актёр Майкл Рукер снимется в картине Road Rage. Об этом сообщило издание Deadline 24 июня.

Майкл Рукер Кадр из интервью

Предстоящая лента расскажет о серийном убийце (Майкл Рукер), выбирающем в качестве жертв лишь тех, кто заслуживает смерти. Режиссёром фильма станет Джон МакНотон, с которым Рукер ранее работал над фильмом «Генри: Портрет серийного убийцы».

Напомним, Майкл Рукер ведёт актёрскую деятельность с 1986 года. Наибольшую славу ему принесла роль антагониста Йонду в кинокомиксе «Стражи Галактики».

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