Вашингтон, 24 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Известный актёр Майкл Рукер снимется в картине Road Rage. Об этом сообщило издание Deadline 24 июня.

Кадр из интервью Майкл Рукер

Предстоящая лента расскажет о серийном убийце (Майкл Рукер), выбирающем в качестве жертв лишь тех, кто заслуживает смерти. Режиссёром фильма станет Джон МакНотон, с которым Рукер ранее работал над фильмом «Генри: Портрет серийного убийцы».

Напомним, Майкл Рукер ведёт актёрскую деятельность с 1986 года. Наибольшую славу ему принесла роль антагониста Йонду в кинокомиксе «Стражи Галактики».