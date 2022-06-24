Санкт-Петербург, , 20:18 — REGNUM На Дворцовой площади зазвучала музыка. Главную площадь Санкт-Петербурга раскачивает dj-сет перед началом городского праздника выпускников «Алые паруса». Танцуют пока не все, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

photo 2022-06-24 19-59-07 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

На 20:10 мск на Дворцовой заполнен лишь сектор перед главной сценой. Но через рамки металлоискателей уже стали пускать первых гостей праздника.

Сотрудники охраны и буфетов уже наготове. Сегодня они буду следить за безопасностью и аппетитом выпускников и их родителей.

Официально праздник начнется в 22 часа по московскому времени.

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