Санкт-Петербург, 24 июня 2022, 20:18 — REGNUM На Дворцовой площади зазвучала музыка. Главную площадь Санкт-Петербурга раскачивает dj-сет перед началом городского праздника выпускников «Алые паруса». Танцуют пока не все, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На 20:10 мск на Дворцовой заполнен лишь сектор перед главной сценой. Но через рамки металлоискателей уже стали пускать первых гостей праздника.
Сотрудники охраны и буфетов уже наготове. Сегодня они буду следить за безопасностью и аппетитом выпускников и их родителей.
Официально праздник начнется в 22 часа по московскому времени.
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