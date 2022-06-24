Лондон, 24 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Британская рок-группа Pink Floyd приняла решение продать права на свои песни. Об этом 24 июня пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Василий Иванов ИА REGNUM Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd

По данным издания, Pink Floyd уже ведёт переговоры — группа хочет получить за весь свой каталог $500 млн. Как отмечает СМИ, эта сделка может стать крупнейшей в истории музыки.

Добавим, что в списке потенциальных покупателей песен Pink Floyd всего четыре компании — Warner Music Group Corp. , Sony Music Entertainment и BMG. Название четвёртой пока неизвестно.

Ранее Джастин Тимберлейк продал права на свои хиты компании Hipgnosis Songs Fund. В рамках сделки артист получил $100 млн.