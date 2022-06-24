Минск, 24 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В Белоруссии в мае средняя зарплата составила 1 573,4 белорусских рубля (примерно 33 300 российских рублей). Это на 5,6 белорусских рубля или на 0,4% больше, чем в апреле. Об этом сообщил белорусский Белстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

При этом цены в мае росли быстрее, чем увеличивалась зарплата. Инфляция в прошлом месяце составила 0,7% к апрелю.

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в мае после всех обязательных вычетов составила около 1353 белорусских рублей (примерно 28 600 российских рублей).