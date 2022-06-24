Москва, 24 июня 2022, 20:07 — REGNUM Блогеру Ирине Шихман сделали предложение. Об этом 24 июня пишет StarHit.
«Мне месяц назад кольцо подарили. Хочу сказать, что у меня есть целая трагедия в семье — я забываю его надевать. И только через несколько недель я впервые решила рассказать подружке просто между делом», — поделилась блогер. Дату свадьбы Шихман не назвала.
ИА REGNUM напоминает, что Ирина Шихман состоит в отношениях со сценаристом Евгением Казачковым. Как давно длится роман пары точно неизвестно.
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