Москва, , 20:07 — REGNUM Блогеру Ирине Шихман сделали предложение. Об этом 24 июня пишет StarHit.

Ирина Шихман Цитата из шоу «А поговорить?»

«Мне месяц назад кольцо подарили. Хочу сказать, что у меня есть целая трагедия в семье — я забываю его надевать. И только через несколько недель я впервые решила рассказать подружке просто между делом», — поделилась блогер. Дату свадьбы Шихман не назвала.

ИА REGNUM напоминает, что Ирина Шихман состоит в отношениях со сценаристом Евгением Казачковым. Как давно длится роман пары точно неизвестно.

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