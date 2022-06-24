Лондон, , 20:49 — REGNUM Британский актёр Кристиан Бэйл рассказал о том, что пока что не смотрел кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщило издание Variety 24 июня.

Кристиан Бэйл Siebbi

«Мне нравится хорошенько смаковать фильмы, так что смотрю я не так часто. Но эту картину я непременно посмотрю. Роберт — совершенно замечательный актёр, мы с ним даже пересекались и немного пообщались об этой роли», — заявил Бэйл. Актёр также отметил, что чаще всего не смотрит даже те картины, в которых снимался сам.

Напомним, Кристиан Бэйл в прошлом также примерял на себя образ Бэтмена в кино. Так, актёр сыграл роль супергероя в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный ры́царь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

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