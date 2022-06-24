24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили теракт в Херсоне, в результате которого был убит перешедший на сторону России чиновник.

Елизавета Коробова, , 20:28 — REGNUM Террористический акт, произошедший в Херсоне, в результате которого погиб руководитель управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мда, украинский фашизм наносит ответный удар исподтишка. Всё больше и больше становится беспредела со стороны Украины», — заметила Алсу С.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никаких сомнений в том, что террористический акт был спланирован и осуществлён украинскими спецслужбами, чтобы запугать всех, кто изъявляет желание сотрудничать с Российской Федерацией.

«Террористическое и националистическое государство — вот во что превратили Украину», — указывает Екатерина В.

«А потом говорят, что на Украине нет террористов. Вся эта киевская власть есть один большой террорист», — считает Николай Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что методы запугивания были взяты на вооружение украинскими нацистами благодаря их американским кураторам, которые собаку съели в этом деле.

«Киев давно выбрал для себя тактику террористов, которую ему обозначили кураторы из Вашингтона», — поделилась своим мнением Люда Ф.

Часть людей полагает, что кого-то эти теракты действительно могут напугать, но подавляющее большинство населения Херсонской области прекрасно понимает, кто этим занимается и что с такими никаких отношений быть не может.

«России даже пропаганды никакой не нужно, чтобы у жителей Херсонщины возникло отвращение к украинству. С каждой взорванной машиной, с каждым терактом будет осознаваться местным населением террористическая сущность Украины. Россия умеет бороться с террористами. Сейчас будет, как в нулевые, — адресная оперативная работа. Потом прочесывание лесов. И лет этак через десять окончательно вычистят этот бандеровский гной», — уверен Хуго Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что теракты — это единственное, что может себе позволить киевский режим, дни которого уже сочтены.

«Ну почему украинцы убивают своих земляков так же легко, как съедают конфетку, но зато своего больного президента, который заставляет их исполнять преступные приказы, и пальцем не трогают?» — задаётся вопросом Леся Ш.

Слепцы Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Ящик Пандоры открыли в 2014 году на Майдане. Пролили кровь, совершили переворот, теперь взрастили уже целое поколение головорезов, которые все вопросы решают через насилие. Украина действительно превращается в банду террористов. И не нужно говорить, что они борются за свою землю. Бились бы за страну — не использовали бы города и мирное население в качестве живого щита!» — пишет Наталья С.

Нашлись и те, кто отмечают, что российским властям пора провести серьёзную работу над устранением нацистского подполья на освобождённых территориях Украины.

«Смерш нужен, пора его возрождать. Украинские нацисты просто так не успокоятся, будут терроризировать местное население», — указывает Алексей Ф.

«По сути, Украину надо всю забирать и перевоспитывать, иначе хана народу. Малая часть адекватных будет задавлена обезумевшей толпой», — предупреждает Елена Д.

Напомним, 24 июня пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила РИА Новости о том, что в Херсоне произошёл террористический акт — был взорван автомобиль руководителя управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрия Савлученко. По словам заместителя руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, чиновник погиб.