Москва, 24 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Победой русской армии над нацистским войском, долгожданной и ожидаемой назвала успехи СВО в Северодонецке член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», военный корреспондент Светлана Пикта. Какм сообщает корреспондент ИА REGNUM, по её словам, все происходит своевременно — в канун дня Всех святых в земле русской просиявших.

Василий Иванов ИА REGNUM В поддержку спецоперации российских войск

«И что же — коль близок окончательный разгром ВСУ, мы становимся перед главным вопросом: что дальше будет с этим нацистским образованием по имени Украина? Очевидно, что «партнёры», а это почти 50 стран, не оставят несчастный украинский народ в покое. Дальше у ЕС и США будет выбор: бежать из матери городов русских, как они недавно бежали из Афганистана, открывать второй фронт в Прибалтике и Польше — или же опомниться и дать людям жить спокойно», — отметила эксперт.

Она обратила внимание, что на тех территориях, где сейчас появилась Россия, воцарилась тишина и мир, и стоит очередь за российскими паспортами.

Напомним, что ранее Минобороны РФ подтвердило факт серьезного продвижения российских войск в районе Северодонецка–Лисичанска.