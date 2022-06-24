Тбилиси, 24 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. На окраине Тбилиси преступники убили известного грузинского бизнесмена, сообщает 24 июня грузинский телеканал «Формула».

Цитата из кф Схватка. Реж. Майкл Манн. 1995. США Перестрелка

Автомобиль, в котором предприниматель Леван Качарава ехал к своему дому, расположенному в престижном дачном посёлке Цхнети, был расстрелян из автоматов. В Качараву попало 20 пуль, и он скончался на месте. Его водитель с места происшествия исчез.

Качарава, в последние годы проживавший в основном во Франции, являлся соучредителем крупнейшей грузинской инвестиционной компании Silk Road Group, осуществляющей вложения в транспорт, связь, энергетику, гостиничный бизнес, недвижимость. В частности, Silk Road Group принадлежит телекоммуникационная компания Silknet, в состав которой входит оператор мобильной телефонной связи GeoCell. Silk Road Group также владеет четырьмя отелями и двумя казино.

Место преступления оцеплено многочисленными полицейскими, к работе приступили криминалисты. Движение транспорта, за исключением муниципальных автобусов, в этом районе прекращено.