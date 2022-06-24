Минск, , 22:06 — REGNUM За четыре месяца специальной военной операции в Белоруссию прибыли около 34 тысяч граждан Украины. Такую статистику приводит Госпогранкомитет Белоруссии.

Беженцы с Украины Пресс-служба администрации Липецкой области

В ведомстве сообщили, что с 6.00 24 февраля по 6.00 24 июня в Белоруссию проследовало 33 658 граждан Украины. Из них через украинско-белорусскую границу въехали 15 830 человек, транзитом через Польшу — 15 248, через Литву — 2191, через Латвию — 389.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 8 007 014 жителей Украины покинули страну после 24 февраля.