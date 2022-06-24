Брюссель, , 21:52 — REGNUM Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сожалеет о том, что лидеры стран ЕС не смогли принять такие же стратегические решения по Западным Балканам, какие они приняли по отношению к Восточной Европе. Об этом Лайчак заявил 24 июня на своей странице в «Твиттере».

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"Мы приняли геополитическое решение по Восточной Европе, но у нас нет такого же стратегического взгляда на Западные Балканы. Это вызывает глубокое разочарование в регионе. Я горжусь лидерством Евросоюза на Востоке, но мы должны вернуть наш авторитет на юго-востоке», — отметил Лайчак.

Напомним, что балканские страны разочарованы решением Европейского совета присудить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии, в то время как Боснии и Герцеговине для того, чтобы получить такой же статус, придется ждать как минимум до конца года.