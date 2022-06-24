24 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 20:31 — REGNUM В Великобритании в ряде избирательных округов прошли дополнительные выборы. Консервативная партия потеряла значительное количество мест.

Уильям Холбрук Бирд. Фантомные журавли. 1891

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал результаты: «Я не хочу преуменьшать то, что говорят избиратели, но это правда, что правительства в середине срока, правительства после войн проигрывают дополнительные выборы. Что нам надо сделать сейчас, это понять, где наши избиратели. И я думаю, что они сейчас ощущают, это то, что мы пришли из пандемийного мира, где мы сделали множество правильных решений. Однако сейчас мы столкнулись с давлением кризиса стоимости жизни, мы видим скачки цен на топливо, энергию, это бьет по людям. Мы должны понять, что нам нужно делать больше, и определенно мы будем это делать, мы продолжим работать над проблемами людей, пока мы не пройдем через этот период».

Часть пользователей уверена, что Борис Джонсон является причиной тяжелой ситуации в стране и что кризис можно преодолеть, просто убрав консервативное правительство.

«Борис Джонсон, «этот период» не пройдет, пока ты не уйдешь!» — уверен @CantonaPat.

«Если он еще не понял, наша самая большая проблема — это он!» — согласился @BondBo80 445 524.

«Если бы он вкладывал смысл в те слова, которые он произносит, то он бы ушел сейчас, потому что на данный момент он наша самая большая проблема», — прокомментировал @DotLepkowska.

В комментариях уточнили, будет ли премьер-министр работать после того, как он «пройдет через этот период», потому что решать проблемы населения нужно не только тогда, когда всё становится совсем плохо.

«Я думаю, он сказал, что он перестанет решать проблемы людей, когда этот период пройдет», — предположил @ejteams.

Некоторые комментаторы уверены, что часть проблем населения, в том числе кризис стоимости жизни, можно решить, если сократить налоги для населения и ввести повышенные налоги на организации.

«Я не понимаю, почему они не могут сократить налог на добавленную стоимость, скажем до 10 процентов. Это же немедленно повлияет на цены, особенно на цену топлива. Мне может кто-то объяснить?» — спросил @turner75 360 426.

«Борис это оставил на десерт к следующим всеобщим выборам. Именно тогда он устоит безответственное сокращение налогов», — прокомментировал @roydwilliams.

Пользователи отметили, что Борис Джонсон — это живое подтверждение тому, что консерваторы сидят в правительстве слишком долго и их надо сместить лейбористам.

«Этот человек должен остаться главой Консервативной партии. Борис — это наш единственный шанс на лейбористское правительство», — считает @DiveAndLieRekt.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди комментаторов есть те, кто уверен, что Джонсону нужно уйти в отставку, потому что он не делает и не будет ничего делать для решения проблем населения.

«Мы будем говорить вам, что решаем ваши проблемы», — прокомментировал @SteveGrubb.

«Они будут нам рассказывать идеи о том, как они поймают журавля в небе, которые никогда не дойдут до осуществления, и мы будем страдать еще больше. Нам не нужно рассмотрение проблем, нам нужны реальные действия», — написала @IlonaNMarlie.

«Людей волнует то, что страной управляет высокомерный лжец, который считает, что правила распространяются на всех, кроме него самого. Он должен решить эту проблему путем ухода в отставку», — считает @Gordy_Mc1ntosh.

«Когда он говорит, что «продолжит», он имеет в виду, что он «продолжит, потому что не хочет войти в книжки по истории как премьер, который ушел в отставку посреди своего первого срока». Это всё про него», — считает @JWG2017.

В комментариях отметили, что консерваторам необходимо дать понять, что проблема их проигрыша далеко не в том, что они в середине своего срока, а в том, что они всё делают неправильно с самого начала срока.

«Я предположу, что нам стоило ожидать этого отрепетированного ответа. Что нужно сделать, чтобы консервативные члены парламента поняли, что это совсем не ошибка в середине срока?» — поинтересовалась @suecollins26.