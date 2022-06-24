Екатеринбург, 24 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о ранении девочки в Нижней Синячихе Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Руководитель поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего. Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство малолетней.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была госпитализирована. Сотрудники полиции и СКР устанавливают обстоятельства инцидента.