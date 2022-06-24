Москва, , 19:52 — REGNUM Центральное казачье войско (ЦКВ) нуждается в оптимизации и усилении высококвалифицированными кадрами. Этот вопрос был поднят на заседании комиссии при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе по делам казачества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казачество Vsko.ru

Задачи окружных (отдельских) казачьих обществ Центрального казачьего войска и иных объединений казаков в условиях проведения специальной военной операции на Украине, а также вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления обсудили на заседании, которое провёл заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Сергей Нештенко.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в своём выступлении обратил особое внимание на недостатки в работе руководства ЦКВ. Прежде всего, они связаны со слабой организацией несения казаками государственной службы, развитием непрерывной системы казачьего образования, незначительной, недостаточной организацией взаимодействия руководства ЦКВ с представителями региональной и муниципальной власти.

«В Центральном казачьем обществе не наблюдается развитие образования в казачьих классах. Вывески не соответствуют содержанию учебного и воспитательного процесса, который должен строиться с учетом казачьих традиций и духовных ценностей. Практически не отлажена работа по постановке на первичный воинский учет и отправке на срочную службу в казачьи части и подразделения Российской армии призывников из числа казачьей молодежи», — отметил казачий генерал.

Долуда указал на недостаточное участие атаманов ЦКВ в формировании людского мобилизационного резерва.

«Несмотря на серьёзную численность сотрудников (31 человек), штаб Центрального казачьего общества работает очень слабо и непродуктивно. Это не может не сказаться на авторитете казачьих округов и отделов субъектов России. Бессистемное участие руководства ЦКВ в проведении Совета атаманов и Кругов в казачьих отделах и округах, отсутствие анализа результатов деятельности казачьих округов и казачьих отделов приводит к тому, что атаманам не доводится информация о реальном состоянии дел в войске, не налажено взаимодействие казачьих обществ с руководством многих регионов и муниципалитетов», — считает Долуда.

Казачий генерал посетовал, что такое отношение к работе обезличивает процесс реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года во многих субъектах Центрального федерального округа.

По его мнению, решить назревшие проблемы можно путём оптимизации не только территориальной структуры, но и усиления штабов высококвалифицированными кадрами.