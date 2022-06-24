Тамбов, , 19:49 — REGNUM В Тамбовской области депутаты поддержали инициативу руководителя региона Максима Егорова о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

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Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 кв. метров будут взиматься по инвентаризационной, а не кадастровой стоимости. Соответствующий закона принят 24 июня Тамбовской областной Думой. С инициативой выступил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Согласно закону «Об особенностях определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества в 2022 году», в текущем году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме.

«Принят важный закон: налоги на коммерческую недвижимость до 500 метров будут определяться исходя не из кадастровой стоимости. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали», — отметил Егоров.