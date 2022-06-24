Бухарест, , 19:44 — REGNUM Действующий министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну может занять должность главы румынского министерства сельского хозяйства. Об этом 24 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Назначение ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее постановление на рассмотрение президента Румынии Клауса Йоханниса представил премьер-министр страны Николае Чукэ.

Как ожидается, соответствующий документ будет подписан в понедельник, 27 июня. Ранее Йоханнис назвал кандидатуру Гриндяну «оптимальной для указанного ведомства».

Напомним, накануне действующий глава минсельхоза Румынии Адриан Чесною объявил о намерении уйти в отставку с занимаемой должности из-за громкого коррупционного скандала.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку