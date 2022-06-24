Балыкчи, Киргизия, 24 июня, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Сошедший из-за обильных дождей оползень заблокировал участок Жель-Арык на железной дороге, ведущей из столицы Киргизии в курортную зону озера Иссык-Куль. Об этом сообщает госпредприятие «Киргизские железные дороги» сегодня, 24 июня.

Оползень

В результате стихийного бедствия никто не пострадал, но поезду, следовавшему из Балыкчи в Бишкек, пришлось вернуться на станцию «Рыбачье». Ехавшие на нём 72 пассажира вынуждены добираться в столицу на маршрутках.

Также стало известно о том, что сошедший в Боомском ущелье селевой поток частично заблокировал автотрассу, ведущей из Бишкека на побережье Иссык-Куля.

Как отмечают в Министерстве чрезвычайных ситуаций, сейчас проезд по этой дороге открыт только в одну сторону.

Решением проблемы уже занимаются работники Министерства транспорта Киргизии, которые проводят работу по очистке трассы.