Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону руководитель коммерческой организации заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму более 49 млн рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 24 июня.

Уголовное дело

Следователи полагают, что застройщик с 2018 года по 2019 год предоставлял в налоговые органы ложные сведения о сделках с фиктивными организациями.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.