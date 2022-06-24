Берлин, , 19:40 — REGNUM Рано паниковать из-за того, что Россия может не возобновить поставок газа по «Северному потоку» по окончании ежегодной инспекции, заявил 24 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что Германии нужно хорошо подготовиться к снижению поставок газа по «Северному потоку». Кроме того, он сказал, что рассчитывает на помощь ЕС в плане подготовки к трудностям. Также глава правительства Германии назвал вопрос снижения Россией поставок газа по «Северному потоку» политизированным:

«Никто из нас (стран ЕС — прим. ИА REGNUM) не считает, что технические причины, которые на данный момент приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры».

Напомним, поставки газа из России по «Северному потоку» сократились из-за санкций Запада, в частности — Канады, где оказались заблокированными важные агрегаты, без которых газопровод работать в полную силу не может.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада не исключила обсуждения вопроса с турбинами Siemens на G7