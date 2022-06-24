Берлин, 24 июня 2022, 19:40 — REGNUM Рано паниковать из-за того, что Россия может не возобновить поставок газа по «Северному потоку» по окончании ежегодной инспекции, заявил 24 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Он отметил, что Германии нужно хорошо подготовиться к снижению поставок газа по «Северному потоку». Кроме того, он сказал, что рассчитывает на помощь ЕС в плане подготовки к трудностям. Также глава правительства Германии назвал вопрос снижения Россией поставок газа по «Северному потоку» политизированным:
Напомним, поставки газа из России по «Северному потоку» сократились из-за санкций Запада, в частности — Канады, где оказались заблокированными важные агрегаты, без которых газопровод работать в полную силу не может.
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