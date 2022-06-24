Москва, 24 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В казачестве России грядут большие перемены. Общий курс реформ обсудили на встрече вице-премьера, председателя межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы Дмитрия Чернышенко с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым и атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе беседы были подняты проблемные вопросы, существующие во Всероссийском казачьем обществе сегодня. Собравшиеся наметили пути их решения.

Заместитель председателя правительства России поддержал предложения казачьего генерала Николая Долуды, озвученные на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества в мае 2022 года. Они связаны с изменением структуры Всероссийского казачьего общества.