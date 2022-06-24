Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus выпустил первый трейлер комедийного фильма Honor Society. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 24 июня.

Гейтен Матараццо в фильме Honor Society Кадр из трейлера

В опубликованном ролике зрителей знакомят с героиней Хонор (Ангури Райс), которая мечтает попасть в престижную ассоциацию университетов. Однако для этого ей необходимо устранить конкурентов, одним из которых является отличник Майкл — его роль исполнила звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо. Стоит отметить, что Honor Society станет дебютным проектом режиссёра Орана Зегмана.

Премьера Honor Society намечена на 29 июля 2022-го. Показывать шоу будет Paramount Plus.

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