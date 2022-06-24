Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Соединённые Штаты будут продолжать оказание военной помощи Украине до тех пор, пока в этом будет необходимость, заявил 24 июня журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном Официальное интернет-представительство президента Украины

«Мы оказываем помощь Украине для того, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим помогать ей столько, сколько потребуется», — сказал Блинкен.

Напомним, 23 июня Вашингтон заявил о новом пакете военной помощи украинским нацистам, который включает в себя четыре установки РСЗО, 18 катеров, боеприпасы и иное вооружение.

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