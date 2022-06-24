Тбилиси, 24 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II принял в своей резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 24 июня patriarchate.ge.

Patriarchate.ge Илия II и Саломе Зурабишвили

На встрече, по официальной информации, президент и патриарх обсудили предстоящую поездку хора тбилисского кафедрального собора Святой Троицы в Рим. Зурабишвили заявила, что намерена лично посетить певчих перед их отъездом в Италию. Илия II, в свою очередь, благословил президента и пожелал ей успешной инспекции.

Напомним, что заявление пресс-службы патриархии от 15 июня о том, что патриарх отказал в аудиенции президенту, вызвало публичный скандал. Зурабишвили заявила, что её просьба Илие II о личной встрече носила сугубо конфиденциальный характер, и поэтому пресс-служба не имела права о ней сообщать. В свою очередь, пресс-секретарь патриархии Андрия Джамгаидзе выразил недоумение по поводу слишком резкой реакции президента по столь незначительному поводу.