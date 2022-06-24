Брюссель, , 21:12 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза поддержали вступление Хорватии в зону евро. Соответствующее решение было принято 24 июня на саммите Европейского совета в Брюсселе.

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Евро станет официальной валютой в Хорватии с 1 января 2023 года. Окончательный документ, подтверждающий вступление Хорватии в зону евро, должен принять Совет ЕС по экономике и финансам на заседании 12 июля, передает новостное агентство HINA.

«1 января мы достигнем стратегической цели Хорватии по вхождению в зону евро. Пользу от этого членства ощутят хорватские граждане и хорватская экономика, которая станет более устойчивой к кризисам», — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что Хорватия после присоединения к Европейскому механизму валютных курсов в 2020 году ждала вступления в зону евро лишь два года — столько же, сколько и Словения.