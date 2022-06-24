Москва, , 19:19 — REGNUM Финансировать разработку высокобюджетных компьютерных игр с помощью государственно-частного партнёрства предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Компьютерные игры

Речь идет о механизме, когда 50% средств идут из бюджета, а ещё половину вкладывает бизнес.

«Одна из проблем российской индустрии — в стране нет высокобюджетных новинок, которые стоят миллионы долларов. Пока наиболее крупные игроки на рынке — США, Япония, Корея». — отметил парламентарий.

Таким образом он рассчитывает привлечь разработчиков из России, которые работают в зарубежных компаниях, в том числе удаленно.

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