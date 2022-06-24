Бишкек, , 19:18 — REGNUM В Киргизии планируют создать при финансовой поддержке Всемирного банка 60 центров дошкольного развития с кратковременным (трёхчасовым) пребыванием детей. Об этом сообщили в Министерстве образования республики.

Всемирный банк Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В ведомстве уточнили, что этот проект охватит более 3000 детей в возрасте от трёх до пяти лет, которых будут обучать по основным и дополнительным программам развития и воспитания.

Читайте также: Детских садов в Киргизии «катастрофически не хватает»

Чиновники отмечают, что такой формат дошкольного образования экономически более выгоден по сравнению с традиционными детскими садами.

«Из республиканского бюджета на одного ребенка, посещающего типовой детский сад, тратится 42 тысячи сомов (28,3 тысячи рублей) в год, а в детских садах с кратковременным пребыванием — лишь 11 тысяч сомов (7,4 тысячи рублей)», — подытожили в Минобразования.

Читайте также: Столице Киргизии нужно еще не менее 90 детских садов