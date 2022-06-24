Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, фигурантами которого стали двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском управлении СКР 24 июня.

(сс) Wokandapix Подросток

Следователи полагают, что 21 июня двое несовершеннолетних получили через интернет-мессенджер от неустановленного пока лица сообщение с фотографиями и GPS-координатами тайника с оптовой партией наркотиков. Подростки забрали содержимое тайника и предприняли попытку сбыть запрещённые вещества путём закладок, однако были задержаны полицейскими. В ходе обыска у них было изъято более 24 граммов наркотиков.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.