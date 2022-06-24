София, , 19:17 — REGNUM Прима болгарской эстрады Лили Иванова отменила десятки концертов из своего общенационального турне по Болгарии. Об этом 24 июня передает БТВ.

Зрительный зал

Сообщается о переносе указанных мероприятий в Велико-Тырново, Габрово, Ловече, Плевене и других городах страны. По предварительным данным, причиной сложившейся ситуации является болезнь исполнительницы. У Ивановой зафиксированы симптомы лихорадки.

Предполагается, что соответствующие гастроли будут возобновлены в течение ближайшего месяца. Организаторы выступлений пообещали продлить срок действия неиспользованных билетов.

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