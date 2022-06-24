Париж, , 19:15 — REGNUM Французский Генштаб отреагировал на сообщения СМИ о захвате армией России самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, поставленных на Украину.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

О реакции французских военных 24 июня сообщает издание Indépendant со ссылкой на слова неназванного представителя генштаба.

По его словам, «штаб полностью опровергает эту информацию», однако никаких конкретных данных при этом не приводит.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — цитирует Indépendant представителя генштаба.

Напомним, ранее «Уралвагонзавод» в своём официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать благодарность президенту Макрону за присланные на предприятие трофейные САУ CAESAR.

По словам специалистов УВЗ, это «так себе техника».

Как сообщало ИА REGNUM, Режис Кастельно первым сообщил СМИ о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, уже попали в руки российских военных и изучены на «Уралвагонзаводе».

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