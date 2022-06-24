Бишкек, , 19:14 — REGNUM В Киргизии состоялся Национальный форум по продовольственной безопасности и питанию, организованный Детским фондом ООН совместно с Министерством сельского хозяйства республики. Об этом сообщает местное представительство ЮНИСЕФ.

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Участники мероприятия обсудили обязательства страны по вопросам питания и ход реализации Национальной программы продовольственной безопасности и питания на 2019–2023 годы.

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По словам представителя ЮНИСЕФ в Киргизии Кристин Жольм, 12% проживающих на территории республики детей страдают от задержки роста в первые годы жизни.

«И только 46% младенцев в возрасте до шести месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании», — отмечает сотрудница Детского фонда ООН.

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