Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей Нижегородской области планируют провести летний отпуск в России, и лишь 2% — за рубежом. Такие данные приводят аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия», основываясь на статистике поиска и бронирования авиабилетов.

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Если вести речь о других странах, то чаще всего нижегородцы интересуются и покупают туры в Белоруссию. Затем следует Киргизия и Турция. Ненамного отстаёт от них по популярности Армения.

Что касается путешествий по России, то на первом месте по популярности у жителей региона оказался Санкт-Петербург. На втором располагаются Сочи, а на третьем — Минеральные Воды.

Также в пятёрку наиболее популярных внутрироссийских направлений для летнего отдыха вошли Калининград и Москва.