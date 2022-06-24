Москва, , 19:51 — REGNUM Четвёртый сезон сериала «Мажор» обзавёлся датой релиза. Об этом сообщила пресс-служба «Кинопоиска» 24 июня.

Павел Прилучный в сериале «Мажор» Кадр из сериала

Так, новые серии шоу начнут выходить со 2 июля 2022 года. Примечательно, что сначала сезон будет показан в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», после чего эпизоды сериала появятся в телеэфире.

Напомним, первый сезон сериала «Мажор» был представлен в декабре 2014 года. Главную роль в проекте исполняет Павел Прилучный.

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