Москва, 24 июня, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Четвёртый сезон сериала «Мажор» обзавёлся датой релиза. Об этом сообщила пресс-служба «Кинопоиска» 24 июня.

Кадр из сериала Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Так, новые серии шоу начнут выходить со 2 июля 2022 года. Примечательно, что сначала сезон будет показан в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», после чего эпизоды сериала появятся в телеэфире.

Напомним, первый сезон сериала «Мажор» был представлен в декабре 2014 года. Главную роль в проекте исполняет Павел Прилучный.