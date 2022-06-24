Владикавказ, , 19:08 — REGNUM В последнее время в некоторых зарубежных государствах произошла вспышка русофобии. Об этом заявила председатель комитета по туризму при торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяна Смайл, передаёт «Время Н».

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие страны, например, Греция, не рекомендуют выходить с территории отелей, потому что, к сожалению, есть русофобия. Вчера в новостной ленте была информация об избиении в Греции российских туристов», — отмечает она.

По словам главы туристического комитета, в Турции, которая является одним из самых популярных мест отдыха благодаря турам по системе «всё включено», нападений на туристов из России пока не было.

«Рисков для туристов достаточно много. Не следует далеко отходить от отеля, не нужно вступать в диалог с подозрительными людьми. Лучше выезжать только в дружественные страны, в недружественные — не рекомендуется», — подчеркивает представитель Нижегородской торгово-промышленной палаты.