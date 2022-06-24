Брюссель, , 19:09 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о невозможности и нежелании возвращаться к нормальным отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Военная помощь. Урсула фон дер Ляйен Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

В интервью украинским телеканалам 24 июня европейский чиновник сказала, что считает «невозможным» для руководства ЕС «вернуться к нормальным отношениям с Путиным».

Она также сказала, что считает эффективными в смысле вреда экономике России санкции ЕС, введённые «из-за Украины».

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