Брюссель, 24 июня 2022, 19:09 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о невозможности и нежелании возвращаться к нормальным отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.
В интервью украинским телеканалам 24 июня европейский чиновник сказала, что считает «невозможным» для руководства ЕС «вернуться к нормальным отношениям с Путиным».
Она также сказала, что считает эффективными в смысле вреда экономике России санкции ЕС, введённые «из-за Украины».
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