Брюссель, 24 июня, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о невозможности и нежелании возвращаться к нормальным отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь. Урсула фон дер Ляйен

В интервью украинским телеканалам 24 июня европейский чиновник сказала, что считает «невозможным» для руководства ЕС «вернуться к нормальным отношениям с Путиным».

Она также сказала, что считает эффективными в смысле вреда экономике России санкции ЕС, введённые «из-за Украины».