Бишкек, 24 июня, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона о переименовании села Чымгент, расположенного в Таласской области, в село Чолпонбай — в честь Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, родившегося в этом населённом пункте.

Флаг Киргизии

Также предлагается переименовать Кара-Бууринский район Таласской области в Айтматовский — в честь самого известного киргизского писателя Чингиза Айтматова.

Инициировавшее законопроект агентство по делам госслужбы и местного самоуправления объясняет намерение изменить их названия желанием «укрепить национальную идеологию и улучшить духовно-нравственное воспитание граждан в духе патриотизма».

«Проект закона разработан также в целях увековечивания памяти видных исторических личностей, внесших вклад в становление и развитие киргизской государственности», — поясняют чиновники.

Справка ИА REGNUM: Чолпонбай Тулебердиев — стрелок 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта. Погиб 6 августа 1942 года в бою в районе села Селявное-Второе в Воронежской области — закрыл вражескую амбразуру своим телом, предоставив товарищам возможность уничтожить пулеметный расчет и захватить стратегический плацдарм.